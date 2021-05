Un total de 3098 logements de formule location-vente AADL ont été distribués samedi au profit des retraités de l'Armée nationale populaire (ANP) ainsi qu'aux personnels en activité à travers les six régions militaires, a annoncé dimanche le ministère de la Défense nationale (MDN).

" Au nom de Monsieur le général de Corps d'Armée, Chef d'Etat-Major de l'Armée nationale populaire, les commandants des Régions militaires ont supervisé le samedi 8 mai 2021, les cérémonies de distribution de 3098 logements de formule location-vente AADL au profits des retraités de l'ANP ainsi qu'aux personnels en activité à travers les six Régions militaires, et ce en présence de représentants du ministère de l'Habitat, de l'Urbanisme et de la Ville", a indiqué le MDN dans un communiqué.

Les cérémonies de distribution qui se sont déroulées à l'occasion de la célébration de la Journée de la mémoire nationale, et de la commémoration des massacres du 8 mai 1945 s'inscrivent "dans la dynamique des efforts entrepris par le Haut commandement de l'ANP pour l'amélioration des conditions sociales de ses personnels" , a souligné le MDN.

Selon la même source, "les opérations de distribution de logements au profit des personnels en activité et retraités de l'ANP, à l'instar de leurs concitoyens, se poursuivent à travers les différentes Régions militaires, jusqu'à satisfaction des demandes enregistrées auprès de la direction du service social du ministère de la Défense nationale".