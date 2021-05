La Caisse Nationale d’Assurances Sociales des travailleurs salariés (CNAS) de Constantine vient d’inclure dans ses prestations à distance la déclaration de congé de maternité au travers l’application "El Hanaa" permettant aux femmes travailleuses de bénéficier de ce congé sans avoir à se déplacer au siège de la caisse, a indiqué samedi la chargée de communication de cet organisme, Mme Soria Boussena.

Cette prestation s’inscrit dans le cadre du programme du ministère de tutelle d’amélioration et de modernisation du service public et d’allègement des procédures administratives, a déclaré à l’APS la même cadre en marge du lancement à Constantine de la campagne de sensibilisation des assurés aux prestations numériques de la caisse qui se poursuivra jusqu'au 1er juin. Mme Boussena a souligné que cette prestation assurée via l’application "El Hanaa" permettra aux femmes salariées enceintes de déclarer leur congé de maternité (98 jours) sans avoir à se déplacer au siège de la CNAS.

Les concernées saisissent via l’application la date prévue de l’accouchement, l’établissement d’accueil, la nature prévue de l’accouchement (normal ou par césarienne) et l’envoi des attestations de grossesse et du bulletin de naissance, a-t-elle précisé.

La même source a fait savoir que l’application El "Hanaa" permet de suivre leur couverture sociale, les dates des droits aux prestations, d’obtenir les relevés des anciennes prestations, de déclarer le décès de l’assuré, de déposer le dossier du capital de décès et d’obtenir les notifications.