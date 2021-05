Deux femmes et un enfant de quatre ans ont été blessés samedi après-midi à Times Square, à New York, dans une fusillade au motif encore indéterminé, a indiqué la police new-yorkaise. La fusillade a eu lieu juste avant 17h00 locales (21h00 GMT), au carrefour de la 7e Avenue et de la 44e rue, a précisé un porte-parole. Les trois victimes ont été hospitalisées dans un hôpital de Manhattan, leur vie n'était pas en danger, a-t-il ajouté. Aucune arrestation n'a encore été effectuée, et la police a indiqué que l'"enquête était toujours en cours", sans donner plus de détail. Un point presse de la police était prévu dans la soirée. "Heureusement, ces passants innocents sont dans un état stable", a tweeté le maire Bill de Blasio. "Les auteurs de cette violence sont recherchés et la police les amènera devant la justice. Le flot d'armes illégales qui arrivent à New York doit s'arrêter", a-t-il ajouté.