Les autorités judiciaires siciliennes ont empêché toute intervention en mer du navire de sauvetage Sea-Watch 4 d'une ONG allemande qui avait dû le garder à l'ancre au port de Palerme pendant six mois, jusqu'au mois de mars, à l'issue d'une inspection ayant trouvé trop de gilets de sauvetage à bord pour la taille du navire.

Les membres de l'ONG estiment que l'inspection était pour les autorités une manière détournée de bloquer le navire et l'empêcher de porter secours en mer aux migrants.

"Nous espérons que les autorités ne nous empêcheront pas de nous rendre en Méditerranée centrale avec les mêmes accusations absurdes dont nous sommes habitués", a tweeté vendredi Sea-Watch Italy au retour de sa dernière mission. Un autre navi re, Sea-Watch 3, avait été bloqué en mars par les garde-côtes au port sicilien d'Augusta en citant une nouvelle fois des problèmes de sécurité.

Malgré la crise sanitaire liée à la pandémie de Covid-19, le mouvement de migration clandestine vers l'Europe s'est poursuivi, notamment vers les côtes italiennes.

Quelque 530.000 migrants sont arrivés sur les côtes de l'Italie depuis le début de l'année 2015, dont 6.000 depuis le début de l'année 2021, selon l'Organisation internationale pour les migrations (IOM).

L'année écoulée a été marquée par une recrudescence d'embarcations en Méditerranée centrale, route migratoire la plus meurtrière du monde pour les candidats à l'exil vers l'Europe.