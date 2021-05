‘’Les équipes de recherches de la PC, appuyés par la gendarmerie nationale et des citoyens ont retrouvé samedi en début de soirée cet homme au milieu des dunes du grand Erg occidental, après une vaste opération de recherches menées depuis mercredi dans l’un des plus grand désert d’Afrique et du monde'', a précisé dans une déclaration téléphonique à l’APS le capitaine Nasreddinne Kadaoui.

‘’Actuellement, les secouristes de la protection civile sont en voie d’acheminement de cette personne du grand Erg occidental vers l’une des routes de wilaya à destination du poste de commandement de recherches mis en place a proximité dans la même localité pour qu’il soit examiné par des médecins de la PC’’, explique le capitaine Kadaoui. Une vaste opération de recherches pour retrouver cette personne portée disparue depuis mercredi au milieu des dunes dans le grand Erg occidental a été lancée auparavant par les éléments de la protection civiles (PC), à proximité de la localité de Ksar de Ben Abdelkader (161 km au sud du chef lieu de la wilaya de Beni-Abbes).

Une quinzaine d’éléments de la protection civile des communes de Kerzaz et Ouled-Khodeir, dotés de téléphones satellitaires, de véhicules tous terrains et de motocycles ont été mobilisés pour retrouver le disparu dans un environnement naturel des plus difficiles, situé à plus de 400 km au sud de Bechar"", a indique auparavant le même officier de la PC.

Ces recherches ont été menées en coordination avec les éléments de la gendarmerie nationale (GN) et des citoyens tant du Ksar Ben-Abdelkader que ceux des localités avoisinantes, a t-il encore indiqué.

Le dernier contact téléphonique entre cette personne disparue et sa famille a eu lieu jeudi en fin d’après midi, a fait savoir le capitaine Kadaoui, qui se réjouit que le disparu soit retrouvé sain et sauf.

Le grand Erg occidental est l’un des grands massifs de dunes dans le sud-ouest du pays qui s’étend sur une superficie de 78.000 KM2.



Le jeune homme disparu dans le grand Erg occidental rejoint sa famille (PC)

Le jeune homme disparu depuis mercredi dans les dunes du grand Erg Occidental, près de Ksar Ben Abdelkader (Béni-Abbès) et retrouvé samedi en début de soirée par des équipes de recherches et de secours de la Protection civile (PC), a rejoint dimanche sa famille à Kerzaz, a-t-on appris auprès de la cellule de communication de la direction de la PC de Bechar.

"Après avoir été soumis à des examens médicaux au niveau de l'Etablissement de santé de proximité de Kerzaz (350 km au sud de Bechar), le jeune homme a rejoint dimanche matin sa famille sain et sauf", a-t-on indiqué. "Cette personne, dont on ne connait pas pour l'instant les circonstances de sa disparition dans l'un des plus grand Ergs d'Afrique et du monde, a été retrouvée samedi en début de soirée après plus de 48 heures de recherches par les équipes de secours de la PC, dans une zone naturelle des plus difficiles d'accès'', a expliqué la cellule de communication.

Les éléments de la PC, dotés d'engins tout terrain, de motocycles et de moyen de communication par satellite, et appuyés par la Gendarmerie nationale (GN) et des citoyens des dairas de Kerzaz et Ouled-Khodeir, ont entamé, dès l'annonce de sa disparition mercredi, une vaste opération de recherches et de secours, malgré l'hostilité de la nature désertique de la région et de la chaleur qui y sévit, a indiqué précédemment le directeur local de la PC, le capitaine Nasreddine Kadaoui.

M. Kadaoui a tenu à mettre en exergue l'élan de solidarité et la contribution des habitants de la région, qui en plus de leur soutien aux éléments de la PC, ont pris part aux opérations de recherche pour retrouver en vie le jeune homme disparu.