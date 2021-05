Le président français Emmanuel Macron a affirmé vendredi que la proposition de Joe Biden d'instaurer une taxation minimale de 21% sur les multinationales "rattrapait" la position française et européenne, pourtant jusque-là moins ambitieuse.

"Je suis très heureux que les Etats-Unis nous suivent dans ce que nous proposons et qui était bloqué par eux depuis des années" à l'OCDE, a-t-il déclaré à son arrivée à un sommet européen à Porto. "Sur la fiscalité des grandes entreprises, ce sont des propositions que nous avons poussées, nous Français, que nous avons poussées en Européens, et qui étaient bloquées à l'OCDE par nos amis américains", a-t-il ajouté.

"S'ils sont prêts à y venir, qu'on conclut cet été, c'est formidable, ce sera parce que les Etats-Unis nous ont rattrapés sur nos positions", a poursuivi le Français. La France, dont l'impôt sur les bénéfices des sociétés va jusqu'à 28% et doit être abaissé à 25% à l'horizon 2022, plaidait jusque-là à l'OCDE pour l'instauration d'un système de taxation international des multinationales, avec la mise en place d'un taux minimum 12,5% sur les bénéfi ces, comme en Irlande.

L'OCDE souhaite obtenir un accord de principe global lors du G20 Finances des 9 et 10 juillet, puis lors d'une réunion finale en octobre.

"Mais quand je regarde la fiscalité des plus fortunés et des entreprises, quand je compare ce qui existe et ce qui existera après cette réforme, il y a encore beaucoup de chemin à faire pour que la justice fiscale américaine ressemble à la justice fiscale européenne", a lancé le président français.