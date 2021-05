L'indice de développement de la livraison express du pays s'est établi à 1.291,1 l'année dernière, en hausse de 26,1% en glissement annuel, a annoncé le Bureau d'Etat de la poste dans un rapport publié samedi.

Les sous-indices pour l'envergure, la popularité et la tendance du développement ont respectivement augmenté de 28,3%, de 7,1% et de 21,2% sur un an, selon le bureau.

Le secteur de la livraison a traité environ 83,36 milliards de colis en 2020, en hausse de 31,2% par rapport au chiffre enregistré en 2019, selon le bureau.

L'industrie de la livraison express devrait traiter plus de 100 milliards de colis en 2021, et ses revenus d'exploitation dépasseront les 1.000 milliards de yuans (environ 154,6 milliards de dollars), selon les données du bureau. Compilé sur la base des données venant des services de livraison des entreprises majeures de la logistique, l'indice de développement reflète les activités commerciales et les tendances globales dans le secteur de livraison du pays.