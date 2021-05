Des avenants à deux contrats de recherche et d'exploitation des hydrocarbures ont été approuvés en vertu de deux décrets présidentiels publiés au Journal officiel (JO) n 32.

Ces décrets ont été signés par le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, le 22 avril dernier.

Il s'agit du décret présidentiel n 21-155 portant approbation de l'avenant n 1 au contrat du 1er février 2012 pour l'exploitation des hydrocarbures sur le périmètre d'exploitation dénommé "Ohanet", conclu à Alger, le 25 janvier 2021 entre l'Agence nationale pour la valorisation des ressources en hydrocarbures (ALNAFT) et la société nationale "Sonatrach".

Le second décret présidentiel porte approbation de l'avenant n 1 au contrat du 28 juillet 2015 pour la recherche et l'exploitation des hydrocarbures sur le périmètre dénommé "Ohanet ll", conclu à Alger, le 25 janvier 2021 entre ALNAFT et Sonatrach.