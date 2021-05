Sur ce chiffre, l'ARH a répondu favorablement à 268 demandes, dont 47 autorisations accordées pour des projets dans le domaine de fabrication et distributions de gros de lubrifiants et de régénération des huiles usagées (14 autorisations définitives et les 33 autres provisoires), a précisé M. Nadil.

Durant la même période, l'ARH a délivré aussi 221 autorisations pour l'exercice des activités de stockage et de distribution des produits pétroliers, dont 125 autorisations définitives, a-t-il ajouté.

En matière de distribution de carburants, l'Autorité de régulation des hydrocarbures a enregistré en 2021 une vingtaine de demande pour cette activité, selon le même responsable rappelant que ce secteur comptait déjà 12 distributeurs pr ivés agréés au niveau national qui gèrent notamment un réseau de stations-services.

Dans le domaine de fabrication des huiles et lubrifiants, une dizaine de demandes ont été reçues par l'Autorité, notamment pour la réalisation d'usines de régénération des huiles usagées et le "blinding", a affirmé son président.

Parmi ces investisseurs, M. Nadil a cité la société Naftal qui compte réaliser une usine de régénération assurant que l'entrée en service de cette unité aura un impact aussi bien sur l'emploi que sur l'environnement. La consommation nationale des lubrifiants est estimée en moyenne à 200.000 tonnes par an, dont 20.000 tonnes sont récupérées par Naftal pour être exportées sans traitement, a-t-il signalé.

"Dans le cadre de ce projet de régénération des huiles usagées, nous serions amenés à faire appel aux services de l'Anade (ex Ansej) afin de créer un réseau de collecte des huiles usagées", a-t-il souligné, tout en assurant que cette activité permettra aussi de lutter contre la pollution et le rejet des huiles dans la nature.

Abordant les missions de l'ARH, M. Nadil a soutenu que les nouveaux textes en préparation dans le cadre de la mise en oeuvre de la loi sur les hydrocarbures vont renforcer davantage l'Autorité en matière de régulation, de contrôle et d'inspection du secteur.

Le renforcement des ressources humaines de l'Autorité n'est pas en reste.

Disposant actuellement d'un effectif global de 118 personnes dont une soixante affectées aux missions d'expertise des installations, l'ARH compte toujours élargir son champ d'action et accélérer le processus de contrôle et d'audit dans le but de préserver la sécurité des installations selon les normes requises.

L'objectif est celui aussi de procéder au contrôle de la qualité des produits et des prestations, notamment au niveau des stations-services réparties sur le territoire national, a tenu à préciser encore M. Nadil.