Le commandant adjoint de la deuxième Région militaire, le général major Laâfid Hassani a présidé jeudi une cérémonie de baptisation du Centre de service national de Tiaret au nom du chahid Hadj Harchaoui, à l'occasion du 76e anniversaire des massacres du 8 mai 1945.

"Pour la préservation de la mémoire des chouhada, les structures de l'ANP sont baptisées en leurs noms lors des fêtes nationales et dates historiques, dont celle des massacres du 8 mai 1945", a indiqué le général major Laâfid Hassani, dans une allocution à l'occasion.

"La baptisation des structures au nom de chouhada et moudjahidine décédés est un honneur pour ces structures et une responsabilité pour leurs cadres, qui doivent déployer davantage d'efforts pour la préservation de la mémoire des chouhada", a-t-il poursuivi. La cérémonie a vu la présence des autorités locales civiles et militaires, ainsi que des représentants de la famille révolutionnaire, en plus de membres de la famille du chaid Hadj Harchaoui, qui a été honorée. Chahid Hadj Harchaoui, né en 1939 à Medghoussa (Tiaret), a rejoint les rangs de l'Armée de libération national e (ALN) au niveau de la zone 7 de la wilaya V historique en 1957 et participé à plusieurs batailles. Le chahid est tombé au champ d'honneur en 1960 avec 11 de ses compagnons.