L'artiste et comédien Salah Aougrout a été transféré samedi en France pour des soins, a-t-on appris auprès du ministère de la Culture.

Hospitalisé depuis presque une semaine à la clinique "les Glycines" à Alger, l'acteur principal de la série télévisuelle Achour El Acher I et II a été transféré à bord d'un vol spécial vers la France, suite à une instruction du président de la République, M.

Abdelmadjid Tebboune, ordonnant une prise en charge "totale" de l'artiste.

Le ministère de la Santé, de la Population et de la Réforme hospitalière avait engagé, mardi dernier, les démarches nécessaires pour une prise en charge sanitaire "totale" de l'artiste Salah Aougrout, à l'issue de la visite que lui a rendu le premier responsable du secteur, Abderrahmane Benbouzid, sur instruction du président Tebboune.

Le ministre a promis la prise en charge sanitaire, dans les "plus brefs délais", de l'artiste Salah Aougrout.

De son côté, le ministre du Travail, de l'emploi et de la sécurité sociale, El Hachemi Djaaboub, avait exprimé sa disponibilité à transférer l'artiste Salah Aougrout à l'étranger pour des soins, si les services médicaux le décident.

La ministre de la Culture et des Arts, Malika Bendouda avait donné, elle aussi, des instructions pour la prise en charge "immédiate" de l'état de santé de l’artiste, Salah Aougrout, victime d'un malaise soudain.

Des messages de soutien lui ont été également adressés via les réseaux sociaux par des millions d'Algériens.

Salah Aougrout est un humoriste, acteur, scénariste et animateur de télévision et de radio.

Il œuvre principalement dans le registre comique.

Le grand public retient surtout de ses prestations ses rôles campés dans le film "Carnaval fi Dechra" ainsi que dans les séries "Djemai Family", "Nass M'lah City 1 et 2" et "Achour El Achar I et II".