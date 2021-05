Au moins huit terroristes présumés ont été tués jeudi, dans des combats ayant opposé un groupe de terroristes aux volontaires pour la défense de la patrie (VDP) dans la province du Séno dans le nord-est du Burkina Faso, ont indiqué des medias de sources concordantes. "Des combats violents ont opposé des terroristes aux VDP dans la localité de Gorgadji.

Au moins huit terroristes ont été tués", a déclaré un membre des forces de défense et de sécurité du Burkina Faso, cité par l'agence Chine nouvelle.

Un responsable des VDP, une milice qui appuie l'armée dans le cadre de la lutte contre le terrorisme, a indiqué que des motos et des armes avaient été saisis à l'issue de l'affrontement.

Le bilan du côté des combattants volontaires n'est pas disponible.

L'attaque n'a pas été revendiquée.

Depuis 2015, le Burkina Faso est en proie à des attentats terroristes qui ont fait de nombreuses victimes et des milliers de déplacés.

Ils sont récurrents dans les régions du Sahel, du Centre-nord, de l'Est et dans l'ouest du pays, qui ont été placées régulièrement sous couvre-feu depuis 2019.