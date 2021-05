Plus de 156.790.180 cas d'infection ont été officiellement diagnostiqués depuis le début de l'épidémie.

La grande majorité des malades guérissent, mais une part encore mal évaluée conserve des symptômes pendant des semaines, voire des mois.

Sur la journée de vendredi, 13.882 nouveaux décès et 844.761 nouveaux cas ont été recensés dans le monde.

Les pays qui ont enregistré le plus de nouveaux décès dans leurs derniers bilans sont l'Inde avec 4.187 nouveaux morts, le Brésil (2.165) et les Etats-Unis (826).

Les Etats-Unis sont le pays le plus touché tant en nombre de morts que de cas, avec 580.901 décès pour 32.652.028 cas recensés, selon le comptage de l'université Johns Hopkins.

Après les Etats-Unis, les pays les plus touchés sont le Brésil avec 419.114 morts et 15.082.449 cas, l'Inde avec 238.270 morts (21.892.676 cas), le Mexique avec 218.657 morts (2.361.874 cas), et le Royaume-Uni avec 127.598 morts (4.431.043 cas).

Parmi les pays les plus durement touc hés, la Hongrie est celui qui déplore le plus grand nombre de morts par rapport à sa population, avec 294 décès pour 100.000 habitants, suivi par la République tchèque (277), la Bosnie (268), le Monténégro (244) et la Macédoine du Nord (243). L'Europe totalisait 1.089.329 décès pour 51.366.755 cas, l'Amérique latine et les Caraïbes 948.402 décès (29.710.364 cas), les Etats-Unis et le Canada 605.417 décès (33.921.943 cas), l'Asie 370.378 décès (29.105.996 cas), le Moyen-Orient 133.851 décès (8.021.585 cas), l'Afrique 123.895 décès (4.619.579 cas), et l'Océanie 1.060 décès (43.967 cas).

Depuis le début de la pandémie, le nombre de tests réalisés a fortement augmenté et les techniques de dépistage et de traçage se sont améliorées, entraînant une hausse des contaminations déclarées.

Le nombre de cas diagnostiqués ne reflète toutefois qu'une fraction du total réel de contaminations, une part importante des cas les moins graves ou asymptomatiques restant toujours non détectée.