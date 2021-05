Une action de solidarité a été organisée, vendredi, au profit de familles démunies affectées par les dernières inondations qu’a connu la ville de Beni-Slimane, à 70 km à l’est de Médéa, a-t-on appris auprès du directeur local de l’action sociale et de la solidarité(DASS). Plus de 250 familles nécessiteuses, dont les habitations ont été inondées et qui sont toujours sous le choc de cette catastrophe qui a provoqué le décès de quatre personnes parmi lesquelles une fillette de 13 ans, ont reçu, ce vendredi, des kits alimentaires complets, de la literie ainsi que des vêtements, a expliqué le DASS, Mohamed Behalil. Ce même responsable a précisé que cette action est la troisième du genre, organisée en faveur de familles démunies, au lendemain de ces inondations. L’opération de solidarité en faveur des couches défavorisées de la commune de Beni-Slimane va se poursuivre, selon ce responsable, jusqu’à la fin de la semaine prochaine, a-t-on indiqué de même source. Des actions similaires seront organisées, cette fois-ci, en direction des familles résidents à la périphérie de la ville de Beni-Slimane et dans les zones rurales proches de cette agglomération urbaine, a-t-il ajouté.