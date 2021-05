Le ministre de l'Habitat, de l'Urbanisme et de la Ville, Mohamed Tarek Belaribi a fait savoir jeudi depuis Biskra que 4.615 souscripteurs sur les 18.000 concernés avaient retiré, à ce jour, les ordres de versement de la première tranche de la valeur de leurs logements "AADL 2". Dans une allocution lors d'une cérémonie de remise des clés de 1.735 logements publics locatifs (social) à l'Ecole régionale des sports olympiques, dans le cadre d'une visite d'inspection dans la wilaya, M. Belaribi a précisé que "l'AADL qui œuvre pour le parachèvement de tous ses programmes de logement a ouvert une plateforme électronique au profit de 18.000 souscripteurs en vue de leur permettre de verser la première tranche".

Il a également indiqué que les programmes de logement réalisés dans différentes formules, notamment celles dédiés à la classe moyenne (location-vente), traduisent "les efforts consentis visant à concrétiser l'engagement de l'Etat et à maitriser davantage la politique du logement", ajoutant que la création de la Banque de l'habitat reposant sur des capitaux publics et privés "co ntribuera au financement des programmes de logement". A cette occasion, le ministre a instruit à l'effet de relancer les projets à l'arrêt au niveau national "avant le mois de juin prochain".

M. Belaribi a en outre souligné la nécessité de raccorder les logements dont le taux de réalisation a atteint 50% aux réseaux nécessaires et réaliser leur aménagement extérieur, instruisant à l'effet de livrer les logements aux citoyens "avec toutes les commodités". Inspectant le projet de réalisation de 1.000 Logements AADL au nouveau pôle urbain de la capitale, le ministre a souligné l'impératif de livrer le projet "avant octobre", assurant les citoyens qui ont revendiqué la fourniture des structures et autres prestations au niveau du pôle que "toutes les structures seront réalisées dans le cadre d'un plan urbanistique global".

Par ailleurs, M. Belaribi a fait observer que la wilaya de Biskra est un grand chantier ouvert avec un projet de 20.000 unités de logements, en cours de réalisation, ajoutant qu'elle pourrait bénéficier de quotas supplémentaires, indiquant que le secteur "a atteint l'objectif de réaliser de grands programmes de logement de qualité avec des capacités algériennes".

Le ministre avait entamé sa visite de travail et d’inspection dans la wilaya en inspectant nombre de projets de logements au nouveau pôle urbain "Mohamed Assami", à l'instar de la réalisation de 1.000 logements location vente (AADL), 800 logements de la même formule et 500 logements publics locatifs (social), en sus d'un groupe scolaire, avant de poser la première pierre du projet de réalisation de 1000 logements AADL dans la région ouest du nouveau pôle au chef-lieu de la wilaya.