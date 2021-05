La ministre de la Solidarité nationale, de la Famille et de la Condition de la femme, Kaoutar Krikou a procédé, jeudi à partir de Tipasa, au lancement, en compagnie de la ministre de l'Environnement, Dalila Boudjemaa, d'un Programme national pour le financement de la femme au foyer, en vue de l'encouragement de l'option de l'économie verte. Une dotation considérable a été affectée par le ministère de la Solidarité nationale, en coordination avec celui de l'Environnement, au titre de ce Programme, via l'Agence nationale de gestion du micro-crédit (Angem), au financement de projets adaptés à l'option de l'économie verte, a annoncé Mme. Krikou, à l'occasion. Elle a souligné, dans ce cadre, que les résultats de la campagne nationale de lutte contre le gaspillage, lancée, par le secteur de la Solidarité nationale durant le ce de Ramadhan, a "confirmé l'importance de l'encouragement de la femme à s'orienter vers des projets de recyclage permettant l'exploitation des résidus des activités ménagères et les déchets nocifs pour l'environnement, pour la production de marchandises et produits rentables", a-t-elle expliqué. L'Angem a enregistré un intérêt croissant, pour le domaine de l'économie verte, notamment de la part des femmes, a ajouté Mme. Krikou, signalant le recensement de plus de 1.151 projets dans les domaines de l'économie circulaire et de l'économie verte. Des projets amis de l'environnement, à l'instar des activités d'extraction d'huiles essentielles, a-t-elle observé. A noter qu'une exposition d'entreprises activant dans les secteurs du recyclage, la vannerie et le Doum (palmier nain), et l'extraction d'huiles naturelles, a été organisé à la maison de l'environnement de Tipasa, avant le lancement d'un atelier de formation et d'une caravane de sensibilisation sur l'économie verte. De son côté la ministre de l'Environnement, a indiqué que "l'économie verte est un modèle de développement durable. C'est une vision et une nouvelle orientation pour l'Algérie", a-t-elle dit en appelant les jeunes à intégrer cette option et à œuvrer au lancement de projets amis de l'environnement. Elle a, par ailleurs, exprimé la disponibilité de son département ministériel à jouer un "rôle pivot dans ce domaine, en assurant la formation et la qualification des jeunes, en vue de la création de startups écologiques", a-t-elle signalé.

Il s'agit, selon Mme. Boudjemaa, de l'organisation de sessions de formation au niveau de l'Institut des formations environnementales, qui a déjà formé 795 jeunes (garçons et filles), qualifiés pour investir le monde de l'économie verte.