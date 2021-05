Quatre personnes sont décédées victimes des crues provoquées par les pluies torrentielles enregistrées durant les dernières 24 heures dans la wilaya de M'Sila.

Un homme âgé de 37 ans à bord d'un véhicule est décédé emporté par les crues d'oued el Khengue sur la RN 46 dans la commune de Salim et un autre homme de 40 ans à bord d'un véhicule est décédé emporté par les crues torrentielle à 4 km de la RN70 (commune d’Ain el Mellah).

Les éléments de la Protection civile ont repêché les corps de 2 personnes (une femme et une fille) qui étaient à abord d'un véhicule emportées par les crue de Oued Djenan Erroumi. Ces intempéries ont provoqué durant les dernières 24 heures plusieurs dégâts matériels dans les maisons et les structures ainsi que la coupure de routes nationales et de wilayas.

A M'Sila, les crues des Oueds ont provoqué la coupure des RN n 45, 04, 70, 89, et 40 ainsi que les routes de wilayas n 38 et 03 et la route de wilaya n 11 reliant Amsif et Khebana en raison des dommages partiels ayant touché un pont.

A Sétif, Médéa, Oum El Bouaghi, Bordj Bou Arreridj et Guelma, les unités de la protection civile ont pompé les eaux des pluies infiltrées dans plusieurs maisons et structures publiques.

A Biskra, les agents de la protection civile ont sauvé un enfant tombé dans une retenue d'eau à Zeribet El Oued.

Ai niveau de la même wilaya, la RN n 83 a été coupée. Il a été enregistré des difficultés dans la circulation au niveau du pont suite à l'accumulation des pluies.