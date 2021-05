La compagnie Air Canada a annoncé vendredi des pertes plus importantes que prévues au premier trimestre 2021 atteignant 1,3 milliard de dollars canadiens (884 millions d'euros), contre une perte d'un peu plus de 1 milliard pour la même période en 2020.

Le chiffre d'affaires a chuté de 80% au premier trimestre, à 729 millions de dollars, contre 3,7 milliards de dollars il y a un an, a précisé un communiqué de la compagnie qui a relevé que ces pertes sont dues à la persistance de la pandémie.

Conséquence de la pandémie, la compagnie a réduit de 82% sa capacité en début d'année par rapport à il y a un an, transportant au total 1,8 million de passagers, contre plus de 17 millions lors du même trimestre l'an dernier. Le coefficient d'occupation des appareils atteignait 43,5% au premier trimestre, contre 74,5% il y a un an.

"Le secteur du transport aérien canadien demeure plombé par les effets d'une pandémie de Covid-19 qui perdure", a noté le PDG d'Air Canada, Michael Rousseau. La compagnie a continué à puiser dans ses liquidités pour maintenir ses activités au premier trimestre, mais à un rythme moindre que prévu. Et pour le deuxième trimestre, elle envisage "d'à peu près doubler sa capacité" par rapport à la même période de 2020. Air Canada disposait de 6,6 milliards de liquidités à la fin du trimestre et pourra également compter, au besoin, sur des aides supplémentaires de 5,9 milliards de dollars allongées par le gouvernement canadien, après s'être engagée en avril à rembourser les billets des passagers dont les vols avaient été annulés en 2020 en raison de la pandémie.

Air Canada appelle Ottawa à alléger les restrictions de voyage à mesure que les campagnes de vaccination progressent en mettant en place des programmes de dépistage "fondés sur une approche scientifique" et en réduisant les mesures de quarantaine.

Les voyageurs arrivant au Canada, qu'ils soient canadiens ou non, sont soumis à une quarantaine obligatoire de 14 jours afin d'éviter la propagation du coronavirus. Ils doivent aussi présenter un test Covid négatif pour pouvoir s'envoler vers le Canada puis doivent effectuer un test PCR obligatoire à l'arrivée au pays. Ottawa exige des voyageurs qu'ils passent trois jours à l'hôtel à leurs frais en attendant le résultat.