L'équipementier sportif allemand Adidas a fait état vendredi d'un bénéfice net au premier trimestre 2021 atteignant 558 millions d'euros.

Selon Adidas, les ventes ont progressé de plus de 20% sur un an, alors que 89% des magasins avaient rouvert.

Le groupe est "rapidement sorti des starting-blocs" en ce début d'année et "nous ajustons nos perspectives pour l'ensemble de l'année 2021 à la hausse", a déclaré le patron du groupe, Kasper Rorsted, dans un communiqué.

Le rival de Nike, en train de chercher un repreneur pour sa filiale à problèmes Reebok, déjà sortie du périmètre de son bilan à fin mars, voit son bénéfice net se rapprocher de son niveau d'avant la pandémie de Covid-19, qui représentait 632 millions d'euros en 2019 à trimestre comparable. Sur le trimestre écoulé, les ventes globales recentrées sur la marque phare Adidas ont représenté 5,27 milliards d'euros, tirées notamment par un bond annuel de 43% des ventes en ligne.La Chine a rebondi de 156% sur un an, alors que le début d'année 2020 avait été marqué par la première vague de la pandémie. L'Amérique du Nord et l'Europe ont p rogressé bien moins vite, de 8%, et ce alors que moins de 50% des magasins étaient ouverts en début d'année sur le Vieux continent.