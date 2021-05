Le constructeur allemand BMW a vu ses profits bondir au premier trimestre et a confirmé ses prévisions annuelles, bénéficiant d'un impact limité de la pénurie de semi-conducteurs mais affecté par une hausse du prix des matières premières.

Le groupe allemand s'est appuyé sur un record de ventes, à 636.606 unités (+33,4%), dans toutes les régions du monde, particulièrement en Chine, pour engranger un bénéfice net de 2,8 milliards d'euros, après une chute à 574 millions sur la même période il y a un an, en raison de la pandémie.

"L'importante reprise des marchés, qui a débuté au milieu de l'année 2020, a continué à prendre de l'ampleur au cours des trois premiers mois de l'année" 2021, note le constructeur bavarois dans un communiqué. Le groupe, spécialisé dans les berlines haut de gamme, "réaffirme ses perspectives pour l'ensemble de l'année". Il avait déjà dit, mi-mars, s'attendre à une "hausse significative" de son revenu imposable pour l'année 2021. A la différence de ses rivaux, BMW ne relève pas d'effets de la pénurie mondiale de semi-conducteurs sur son activité au premier trimestre, le PDG Oliver Zipse mettant en avant les solides relations avec les fournisseurs.

Pour le second semestre, des "ajustements" de production sont à prévoir en raison de cette carence de puces, mais sans "impact majeur" sur les performances, a affirmé le patron lors d'une conférence téléphonique. Le constructeur est en revanche plus inquiet de la hausse des prix des matières premières -- rhodium, palladium et acier notamment -- qui pourrait représenter une charge de "500 millions à 1 milliards d'euros supplémentaires", selon le directeur financier Nicolas Peter. Métal précieux, le palladium est utilisé par l'industrie automobile pour fabriquer des catalyseurs. Son prix a atteint fin avril un record historique. Le groupe table sur des effets de change positifs pour atténuer ces coûts.