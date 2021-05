Une production de pas moins de 530.100 quintaux de céréales est attendue au terme de la campagne moisson-battage devant être lancée, dans la wilaya d'El Tarf, à partir de "juin prochain", a indiqué, jeudi, le directeur local des services agricoles (DSA).

Cette production céréalière prévisionnelle, constituée de 476.100 quintaux de blé dur, 16.000 autres quintaux de blé tendre et 38.000 quintaux d’orge, est prévue sur une superficie globale de 20.300 hectares, a révélé M.Kaddour Ayad, lors d'une conférence de presse.

Tout en signalant que la wilaya d'El Tarf a enregistré, durant la campagne labours-semailles, une pluviométrie estimée à 782 millimètres, et ce, en l'espace de 66 jours, situation qui a un peu perturbé la concrétisation des objectifs tracés dans ce domaine, le même responsable a précisé que la moisson attendue cette saison devrait connaitre un léger recul par rapport à celle de la saison précédente durant laquelle un total de 647.000 quintaux a été réalisé. Pour le déroulement de cette campagne, 50 moissonneuses-batteuses ont été mobilisées, dont 15 relevant de la coopérative des céréale s et légumes secs (CCLS) et le reste d’opérateurs privés, avec possibilité de recourir éventuellement aux wilayas limitrophes en cas de besoin, a affirmé la même source .

Il y est également prévu la mobilisation de 317 camions dont 14 appartenant à la CCLS, a-t-on souligné.

Une superficie de l'ordre de 10.300 hectares a été traitée contre les différents champignons dont la septoriose, oidium et la rouille, a, par ailleurs, indiqué le DSA qui a fait savoir que la capacité de stockage disponible est estimée à 665.000 quintaux, répartis sur cinq (5) points de collecte relevant de la CCLS. Plusieurs autres préparatifs en cours en prévision de la commémoration de la journée nationale de la mémoire et du 76 è anniversaires des massacres du 8 mai 1945 ainsi que d'autres relatifs aux secteurs de la protection civile, des forêts, de l'environnement, du tourisme, des ressources en eau et de la Sonelgaz, ont été passés en revue par les directeurs de wilaya concernés lors de cette rencontre tenue au siège de la wilaya d’El Tarf. Il s’agit d’une série de rencontres périodiques organisées avec les représentants de la presse, décidées, le 3 mai dernier, par le chef de l'exécutif local, Harfouche Benarar .