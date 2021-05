Pablo Iglesias, le leader du parti de gauche radicale Podemos, partenaire du Parti socialiste au sein de la coalition au pouvoir en Espagne, a annoncé son retrait de la vie politique après la déroute de la gauche aux élections régionales mardi à Madrid. Nous avons échoué", a-t-il affirmé devant un groupe de militants de son parti, disant avoir l'impression d'être "le bouc émissaire qui mobilise les sentiments les plus obscurs, les plus contraires à la démocratie". "Je crois qu'il est évident qu'aujourd'hui (...) je ne contribue pas à rassembler", a poursuivi M. Iglesias, 42 ans, fondateur et jusqu'alors chef de file de Podemos. Pour cette raison, a-t-il ajouté, "j'abandonne toutes mes fonctions, je quitte la politique dans le sens de politique partisane, politique institutionnelle", afin de ne pas être "un obstacle à une rénovation de la direction qui doit se produire dans notre force politique". M. Iglesias a également qualifié de "tragédie" le triomphe du Parti populaire (PP, droite conservatrice), qu'il a décrit comme "la droite trumpiste", du nom de l'ancien président américain Donald Trump, et le bon score du parti d'extrême-drotie Vox.