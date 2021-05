Une commission technique est attendue à Beni-Slimane, afin d'étudier de près le problème des inondations auquel est confrontée la ville et essayer d'apporter des solutions à cette menace, a annoncé, mardi, le ministre de l'Intérieur, des Collectivités locales et de l'Aménagement du territoire, Kamel Beldjoud en marge de son déplacement au niveau de cette commune.

La prise en charge "immédiate" des familles des quatre victimes des inondations qui se sont produites à Beni-Slimane et des citoyens dont les commerces et véhicules ont été endommagés, sont parmi les autres décisions annoncées par M. Beldjoud, qui a insisté sur l'accélération des opérations de nettoyage et de déblaiement des tonnes de boue et divers amas, charriés par les eaux pluviales, qui inondent encore les principales artères du centre-ville de Beni-Slimane.