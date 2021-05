Le Président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune a reçu, mardi, un appel téléphonique du Premier ministre italien, Mario Draghi, lors duquel ont été passées en revue les relations entre l'Algérie et l'Italie et les perspectives de leur promotion, a indiqué un communiqué de la Présidence de la République.

"Le Président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune a reçu, mardi, un appel téléphonique cordial du Premier ministre italien, Mario Draghi, avec lequel il a passé en revue les relations entre l'Algérie et l'Italie sur tous les plans et les perspectives de leur promotion et élargissement dans divers domaines", a précisé le communiqué.

"L'entretien téléphonique a porté, également, sur les questions régionales et internationales d'intérêt commun, principalement la situation en Libye, au Sahel et au Sahara occidental, reflétant la convergence traditionnelle des vues entre les deux pays", a conclu le communiqué.