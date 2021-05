Le président du Conseil de la nation, Salah Goudjil a présenté, mardi, ses sincères condoléances aux familles des victimes des intempéries survenues, lundi, dans la wilaya de Médéa.

"J'ai appris avec profonde affliction les pertes humaines et matérielles enregistrées, lundi, suite aux intempéries survenues dans la commune de Beni Slimane à Médéa", a écrit M. Goudjil dans son message de condoléances, priant Le Tout Puissant, en ces dix derniers jours bénis du mois sacré de Ramadhan, d`accueillir les victimes en Son vaste paradis aux côtés des chouhadas".

"Je partage votre douleur et votre peine en cette douloureuse épreuve.

Je vous présente à vous tous, et à travers vous, aux familles des victimes et des blessés, au nom des membres du Conseil de la nation et en mon nom personnel ma profonde compassion, priant le Tout Puissant de vous prêter réconfort et souhaitant un prompt rétablissement aux blessés", a-t-il ajouté.

Ces dernières 24 heures, cinq (05) décès ont été enregistrés dans les wilayas de Médéa et de M'sila suite aux intempéries enregistrées dans certaines wilayas du pays.