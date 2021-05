Le Conseil national des droits de l'Homme (CNDH) a appelé, mardi dans un communiqué, à la mise en place d’un atelier national de suivi de la mise en oeuvre de l'objectif 16 parmi les objectifs du développement durable (ODD), qui regroupera le ministère de la Communication, des syndicats et des journalistes, ainsi que des universitaires.

Le CNDH "appelle à la nécessité d'ouvrir un atelier national avec toutes les parties concernées, à savoir le ministère de la Communication, des syndicats et des journalistes et des universitaires pour élaborer des indicateurs nationaux à l’effet de suivre les progrès accomplis dans la réalisation de l'objectif no 16 des ODD" et "la mise en place d'un mécanisme national chargé d’assurer l’opération de révision et d'interpellation concernant cet objectif".

L'objectif 16 des ODD prévoit la promotion de "l'avènement de sociétés pacifiques et ouvertes à tous aux fins du développement durable, assurer l'accès de tous à la justice et mettre en place, à tous les niveaux, des institutions efficaces, responsables et ouvertes à tous".

Le CNDH a également appelé à "l’accomp agnement des médias qui souffrent financièrement" et à œuvrer pour "assurer la transparence, notamment vis-à-vis des grandes entreprises d’internet", saluant "la poursuite d’hébergement des sites internet nationaux dans le domaine DZ, et le renforcement des capacités des médias et du savoir-faire informationnel qui permet l'approbation, la valorisation et la défense de la presse".

Concernant les prochaines élections, le Conseil a estimé que "le parachèvement du socle démocratique nécessite la disponibilité d'informations transparentes et fiables à même de contribuer à la sélection de représentants compétents lors des prochaines élections, loin de la manipulation de l'opinion publique, l’attisement de la haine et de la violence".

A ce propos, le CNDH a exprimé sa "préoccupation face à l’émergence d’un discours anti-médias et la montée du harcèlements des journalistes" appelant l’ensemble des journalistes qui en souffrent à se défendre conformément à leur droit constitutionnel".

Par ailleurs, il a estimé que "le pluralisme médiatique, le droit à l'information, l’accès à l’information et la capacité d'exprimer des opinions critiques sont des facteurs clés du débat démocratique", soulignant que "les journalistes et les professionnels des médias jouent un rôle majeur dans la défense de ces liber tés fondamentales".

Il a également souligné qu'il existait une « relation étroite entre le droit à la liberté d'expression et l'accès à l'information dans les 17 ODD".