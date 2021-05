Le ministère des Moudjahidine et des Ayants-droit a organisé mardi une conférence à l'occasion du 90 anniversaire de la création de l'Association des oulémas musulmans algériens lors de laquelle les participants ont mis en avant son itinéraire et son rôle dans la défense de l'identité nationale et de la doctrine des Algériens.

La conférence, rehaussée par la présence du ministre des Affaires religieuses et des Wakfs, Youcef Belmehdi, et la moudjahida et ancienne ministre Z'hour Ounissi, a été l'occasion pour les présents de se remémorer le glorieux passé de l'Association des oulémas musulmans algériens, créée le 5 mai 1931 à Alger et dont le chef de file était l'érudit Cheikh Abdelhamid Ben Badis.

Les participants ont, à cette occasion, évoqué les pionniers de l'association, notamment Abdelhamid Ben Badis, Cheikh Mohamed Bachir El Ibrahimi, Larbi Tébessi et Tayeb El-Okbi, lesquels, ont-ils dit, "ont défendu l'identité nationale et la liberté du peuple algérien, en proie à la politique coloniale visant à le réduire à la pauvreté et à l'ign orance, de même qu'ils ont défendu sa doctrine".

Retraçant les activités de l'association, les participants ont mis en exergue le rôle des cercles réformistes qui ont contribué, ont-ils relevé, à "éclairer les esprits des Algériens sur les questions de l'identité, de la liberté et de la doctrine".

Dans son intervention, le secrétaire général du ministère des Moudjahidine et des Ayants droits, Laid Rebika, a précisé que l'Association des oulémas musulmans algériens "a vu le jour dans une période difficile de l'histoire contemporaine de l'Algérie, celle de la colonisation qui a asservi les hommes, exploité les richesses et privé le peuple algérien de ses droits les plus élémentaires, le tenant à la marge de la civilisation et de l'histoire et lui infligeant les affres de l'ignorance et de la pauvreté".

L'association "a contribué à la préparation des pionniers de l'action de libération et fourni à la Glorieuse Révolution des héros et des dirigeants dont les exploits sont encore gravés dans la mémoire nationale", a ajouté l'intervenant qui a souligné qu'en tant qu'une authentique école nationale dans laquelle les générations s'abreuvent aux sources des valeurs nationales, l'association a contribué à la préparation des générations selon l'approche novembriste, en faisant entendre toujours la forte voix de la vérité"

De son côté, l'universitaire et penseur Ammar Talbi a évoqué l'approche "intellectuelle intelligente" de Cheikh Ibn Badis et la stratégie culturelle qu'il a suivie à travers les clubs culturels, les écoles et les mosquées, en sus de la création des journaux dans le but de consolider l'identité nationale, soulignant que c'était "une stratégie réussie". Pour sa part, l'universitaire Mouloud Aouimer, rédacteur en chef du magazine "Al Tibyane", publié actuellement par l'Association des Oulémas musulmans algériens (AOMA) a passé en revue les œuvres, l'héritage et l'expérience de réforme intellectuelle de l'association ainsi que les circonstances de sa création.

A ce titre, il a précisé que "l'association n'a pas été créée de façon improvisée ou hâtive, ni en réaction à l'occupation française qui célébrait le centenaire de sa présence sur le territoire algérien, mais était plutôt l'aboutissement des efforts précédents". "L'idée de créer une association qui réunira tous les efforts des Oulémas algériens est venue à l'esprit du Cheikh Ibn Badis en 1916, une idée qu'il incarna le 5 mai 1931, après des efforts basés sur le principe de la perception et de la réflexion", a-t-il rappelé.