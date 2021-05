L'attaquant international ghanéen Joseph Esso (24 ans), fraîchement arrivé au MC Alger, est officiellement qualifié par la Ligue de football professionnel (LFP) et pourra signer ses grands débuts dès le match de mardi soir à domicile face à l'USM Bel-Abbès (22h30), dans le cadre de la 20e journée de championnat, a annoncé le club.

"La direction tient à informer les supporters du club que la licence du joueur Joseph Esso a été retirée, et est officiellement qualifié au sein du MCA après l'accomplissement de toutes les procédures administratives.

Le joueur est concerné par le match face à l'USMBA et sera mis à la disposition du staff technique", a indiqué le club algérois sur sa page officielle Facebook.

Joseph Esso s'est engagé en mars dernier pour un contrat de trois saisons avec le MCA, en provenance de Dreams FC (Div. 1 ghanéenne). Deuxième meilleur buteur du championnat ghanéen avec 11 réalisations, Esso a été convoqué avec la sélection du Ghana lors des deux derniers matchs des qualifications de la CAN-2021, décalée à 2022, disputés entre le 24 et 30 mars.

Avant de rejoindre Dreams FC en 2019, il avait évo lué auparavant à Ebusua Dwarfs et Hearts of Oak.

Outre Esso, le MCA a également engagé durant le dernier mercato le milieu offensif de l'ASO Chlef Fathallah Tahar pour un contrat de deux ans et demi.

Au terme de la phase aller de la compétition, le MCA pointe à la 7e place au classement avec 31 points, en compagnie de l'USM Alger et de l'AS Aïn M'lila.

Toujours engagé en Ligue des champions d'Afrique, le Mouloudia rencontrera en quarts de finale les Marocains du Wydad Casablanca.