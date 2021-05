Onze personnes ont été tuées lors d'affrontements ayant éclaté, depuis dimanche dernier, entre sympathisants de deux partis belligérants dans l'Etat indien du Bengale occidental (nord-est), ont rapporté mardi des médias.

Ces incidents interviennent après l'annonce des résultats des élections régionales dans le Bengale occidental qui se sont soldées par la victoire du Trinamool Congress (TMC) face au parti nationaliste hindou, du Premier ministre indien Narendra Modi, le Bharatiya Janata Party (BJP). Le ministère de l'Intérieur a demandé lundi au gouvernement local du Bengale un rapport détaillé sur les "violences post-éléctorales visant des membres de l'opposition dans l'Etat".

La ministre en chef et dirigeante du TMC, Mamata Banerjee a exhorté toutes les parties à "faire preuve de retenue et à mettre en valeur l'ambiance culturelle du Bengale", ajoutant que la gestion de la pandémie de Covid-19 passe avant toute autre préoccupation.

Au Bengale occidental, Narendra Modi et son proche collaborateur, Amit Shah, avaient activement fait campagne pour tenter de ravir le pouvoir à Mamata Banerjee, qui règne sur l'Etat de puis 2011, en organisant des dizaines de rassemblements réunissant parfois des centaines de milliers de personnes. Le PM indien a été largement critiqué pour s'être concentré sur les élections au lieu de faire de la lutte contre la pandémie sa priorité absolue.