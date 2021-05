Le Premier ministre, Abdelaziz Djerad a félicité lundi la famille des médias à l'occasion de la Journée mondiale de la liberté de la presse, affirmant que la presse nationale vit une mutation "qualitative" imposée par "l'environnement numérique et ses enjeux".

"Nous célébrons aujourd'hui la Journée mondiale de la liberté de la presse, et la presse nationale vit une mutation qualitative imposée par l'environnement numérique et ses enjeux, dont la lutte contre les Fakenews et l'instauration d'un espace pour un dialogue responsable et équilibré en vue d'éclairer l'opinion publique", a tweeté le Premier ministre.

"Mes félicitations à la famille de la presse. Tous mes vœux de succès aux journalistes pour faire parvenir leur message", a ajouté M. Djerad.