Le ministre des Affaires étrangères, Sabri Boukadoum s'est entretenu mardi au téléphone avec son homologue égyptien Sameh Shoukry sur les relations de coopération entre les deux pays, affirmant leur attachement à les renforcer davantage.

"Nous avons noté, avec mon frère Sameh Shoukry, ministre des Affaires étrangères de la République d'Egypte, avec satisfaction le niveau des relations de coopération entre nos deux pays marquées par l'entente et le respect mutuels, affirmant notre attachement à les renforcer et les hisser à un plus haut niveau concrétisant ainsi la volonté commune et les ambitions et aspirations des deux peuples", a tweeté le chef de la diplomatie algérienne.