L'Assemblée générale des Nations Unies a tenu lundi une réunion plénière pour rendre hommage au président tchadien décédé, Idriss Déby Itno.

"Au nom des Nations Unies, je réitère mes plus sincères condoléances à sa famille, au gouvernement et au peuple tchadiens", a déclaré le secrétaire général des Nations Unies Antonio Guterres lors de la réunion consacrée au défunt leader tchadien. "Le président Déby a oeuvré sans relâche pour la stabilité de son pays, de la sous-région et du continent africain.

Il a transformé le Tchad en une puissance régionale influente qui a joué un rôle clé dans la région, du Sahel au bassin du lac Tchad", a rappelé le chef de l'ONU.

"Sous sa direction û et j'en ai personnellement été témoin û le Tchad a ouvert ses portes à des milliers de réfugiés venus des pays voisins, les accueillant généreusement et partageant ses ressources limitées avec eux", a-t-il ajouté.

Qualifiant M. Déby de partenaire clé pour les Nations Unies, notamment dans la lutte contre le terrorisme, l'extrémisme violent et le crime organisé, M. Guterres a dit souhaiter en ce moment crucial pour le Tchad, "mettre l'accent sur l'engagement fort des Nations Unies à servir le peuple tchadien dans sa quête d'un avenir inclusif et prospère". Le secrétaire général a exprimé l'espoir que "dans les jours à venir, les Tchadiens seront en mesure de trouver, ensemble, un chemin consensuel et pacifique vers l'avenir".

Le président de la 75e session de l'Assemblée générale des Nations Unies Volkan Bozkir a rappelé lors de la réunion que le Tchad est un membre des Nations Unies depuis 1960.

"Et depuis plus de 60 ans, les Nations Unies soutiennent le gouvernement tchadien pour mettre en £uvre les politiques qui s'attaquent aux défis de la paix et de la sécurité, du développement durable et des droits de l'homme.

Cela est illustré aujourd'hui par les 14 programmes et agences des Nations Unies qui sont mis en oeuvre dans le pays et qui travaillent dans le cadre de l'approche 'Unis dans l'action'(Delivering as One)", a-t-il dit.

M. Bozkir a ajouté que, sous la direction de M. Déby, "le Tchad a été un partenaire fiable de l'ONU sur les questions de stabilité régionale, en particulier dans le cadre des efforts de lutte contre le terrorisme, l'extrémisme violent et le crime organisé dans le Sahel".

Idriss Déby Itno avait succombé le 20 avril aux blessures reçues en première ligne lors d'un combat contre les rebelles, avait annoncé le porte-parole de l'armée tchadienne, le général Azem Bermandoa Agouna, à la télévision nationale le lendemain.