L’enrichissement du paysage médiatique de la wilaya d’El-Oued par la parution, ces trois dernières années, de trois quotidiens est un acquis à mettre en valeur car il traduit la vitalité du pluralisme de la presse écrite en Algérie, ont convenu des professionnels du secteur dans la wilaya d’El-Oued (sud-est du pays).

La naissance des nouveaux titres "El-Jadid EL-Youmi", "AL-Tahrir El-Djazaïria" et "Al-Ghazel News", consacre la presse de proximité qui constitue un trait d'union entre l'administration et le citoyen et un espace d'expression des préoccupations, ont souligné ces professionnels approchés par l'APS à l'occasion de la journée mondiale de la liberté de la presse.

Rachid Khodir, enseignant de communication à l’université d’El-Oued, a estimé que la parution de trois titres de la presse nationale dans la wilaya d’El-Oued est un acquis qu'il faut consolider dans le sens du pluralisme des médias auquel aspirent les gens de la presse, dont les préoccupations ont été prises en charge par les pouvoirs publics à la faveur de la promulgation d’un cadre législatif adéquat

"Le code de l’information, émanation d e la constitution, a contribué largement à la promotion de la liberté d’expression de la presse écrite, audio-visuelle et électronique", a soutenu M. Khodir. Selon cet universitaire, "la presse, quatrième pouvoir, a assumé pleinement et avec professionnalisme, sa mission dans l’équation de la stabilité sociale mettant à profit la liberté de la presse garantie par la constitution, en sus de son rôle dans le traitement médiatique des différentes activités de la société civile".

Les responsables de ces nouvelles publications se sont, pour leur part, félicité des efforts des pouvoirs publics pour jeter de bases solides à l'édification d’une véritable presse professionnelle et plurielle en Algérie . Dans ce contexte, ces responsables ont souligné que l’Algérie a réalisé "d’importants pas dans ce sens" à travers la mise sur pied d'une législation garantissant l’accès aux sources d’information et le droit des citoyens à l’information.

Le directeur général, responsable de la publication du quotidien "Al-Tahrir El-Djazaïria", Larbi Brik, a corroboré cette affirmation en soulignant que ce cadre juridique a permis "une grande marge aux journaux pour la consécration de la liberté d’expression", avant de mettre l’accent sur la nécessité de protéger la presse papier, concurrencée par l'expansion de la presse électronique et de celle des réseaux sociaux. Après avoir appelé à mettre en place de mécanismes à même d’organiser ces nouveaux médias, le même responsable a fait part de la création, par souci de se mettre au diapason des mutations que connait le paysage médiatique, une chaine "Al-Tahrir" sur le web.

Abondant dans le même sens, le directeur général, responsable de la publication du journal "El-Jadid Al-Youmi", Ahmed Rezzeg Lobza, a indiqué que "le paysage médiatique national vit une importante ouverture", estimant que le champs médiatique en Algérie est une expérience "pionnière", dans les pays arabes et africains.