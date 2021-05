L'acteur Blaha Benziane, plus connu sous son pseu-donyme ''Nouri'', est décédé dimanche soir à Oran, in-diquent des sources sûres.Figure très appréciée du public algérien, BlahaBenziane est connu pour ses rôles dans des séries té-lévisées, dont ''Achour Al Acher'' et les sketchs avecSalah Ougrout dans ''Djemai Family''.Il avait été hospitalisé pour des problèmes car-diaques à l'hôpital militaire d'Oran où il devait subirune opération chirurgicale pointue.Dans un entretien avec un quotidien national de-puis son lit d'hôpital, il avait demandé ''au peuple al-gérien de me souhaiter un rapide rétablissement (...)'',ajoutant que ''je suis entre les mains de Dieu''.