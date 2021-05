La vitamine E regroupe un ensemble de huit antioxydants : quatre tocophérols et quatre tocotriénols. La vitamine E ou tocophérol est une vitamine liposoluble. Les vitamines liposolubles (A, D, E, K) sont absorbées avec les graisses alimentaires et sont stockées dans l'organisme.

La vitamine E a de nombreuses fonctions. La vitamine E protège l'organisme des effets néfastes des radicaux libres. Son action antioxydante est renforcée par le sélénium et elle protège les autres antioxydants comme les vitamines A et vitamine C de l'oxydation. Elle régule également l'activité enzymatique et joue un rôle dans la croissance musculaire lisse. La vitamine E affecte aussi l'expression des gènes et contribue à la santé oculaire et neurologique.

Les apports nutritionnels conseillés en vitamine E sont de 12mg par jour pour un adulte, les besoins étant augmentés en cas de maladie ou de tabagisme. Ils sont généralement assurés par une alimentation équilibrée. Un déficit en vitamine E est assez rare.

On trouve la vitamine E essentiellement dans les aliments d'origine végétale, les principales sources étant les huiles, les produits céréaliers à grain entier, les graines, les noix, les noisettes, les amandes, le germe de blé, le soja. Certains légumes et fruits comme l'épinard, la patate douce, la mangue, les abricots secs ont aussi une teneur intéressante en vitamine E.

1/9 - Les amandes

Les amandes font partie des sources naturelles les plus riches de la vitamine E, avec 14,6 mg aux 100 g, soit plus du tiers des apports nutritionnels conseillés par portion de 25 g (20 amandes). Une poignée d'amandes est un encas idéal.

2/9 - Les abricots secs

Les abricots secs sont une bonne source de vitamine E. Ils en apportent 4mg pour 100g. Vous pouvez ajouter des abricots séchés dans les salades de fruits. 2 abricots séchés avec quelques amandes constituent aussi un bon en-cas.

3/9 - Le curry en poudre

Le curry est un mélange d'épices. C'est une très bonne source source de vitamine E, avec 22mg pour 100g. C'est une épice facile à intégrer dans les recettes. Elle se marie notamment très bien avec le lait de coco.

4/9 - L'épinard

L'épinard fait partie des végétaux riches en vitamine E avec le pissenlit, l'asperge, le pois chiche L'épinard cuit est le légume qui contient le plus de vitamine E : 100g d'épinards cuits apportent 3,98 mg de vitamine E, soit presqu'un tiers des apports journaliers conseillés.

5/9 - Huile de germe de blé

Toutes les huiles végétales sont riches en vitamine E mais c'est l'huile de germe de blé qui en a la teneur la plus élevée, avec 149,5 mg pour 100g. Une cuillère à soupe de cette huile couvre le besoin quotidien en vitamine E. Les huiles de noisette, de colza et de tournesol la suivent mais de loin avec une teneur en vitamine E respective de 47, 45 et 41mg pour 100g.

6/9 - Les margarines

Les margarines font partie des aliments riches en vitamine E. La margarine au tournesol contient 46.2 mg de vitamine E pour 100g. Elle est parfaite le matin pour faire des tartines et peut aussi remplacer le beurre dans les recettes de pâtisserie.

7/9 - Les graines de tournesol

Les graines de tournesol sont d'excellentes sources de vitamine E. Les graines de tournesol renferment 42,3 mg de vitamine E pour 100 g.

Elles peuvent être utilisées grillées dans une salade, dans vos desserts et dans les recettes de pain maison.

8/9 - La noisette

La noisette est très antioxydante grâce à sa vitamine E. 25g de noisettes fraîches couvrent plus de 40% des besoins quotidiens en vitamine E.

Les noix sont aussi de bonnes sources de vitamine E : avec 25 g de noix fraîches, vous couvrez près de 15 % de vos besoins en vitamine E.

9/9 - Les pignons de pin

Les pignons de pin sont une excellente source de vitamine E : 8,47 mg pour 100g.

Les pignons de pin sont délicieux servis chauds grillés sans matière grasse.

Ajoutez-en une poignée dans vos salades avant de les servir.