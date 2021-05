Au cours d’une sympathique rencontre, au siège du quotidien DK News, une équipe de cadres de la DGSN, conduite par le chef de la cellule d'écoute et d'activité préventive de la sécurité de la sureté Daïra de Bouzareah est venue féliciter toute l’équipe du journal à l’occasion de la célébration de la journée internationale de la liberté de la presse.

Une opportunité d’échanger sur les conditions d’exercice des métiers de la presse écrite, en ces temps de crise sanitaire et de restrictions imposées par la réduction des investissements publicitaires. Le représentant de la DGSN a souligné le contexte particulier que vit la presse et encouragé l’équipe rédactionnelle à poursuivre son combat pour une information responsable et de qualité.