Le président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune a ordonné dimanche lors de la réunion périodique du Conseil des ministres l'accélération du lancement de la Banque de l'Habitat et le parachèvement de tous les programmes et projets de réalisation de logements, toutes formules confondues, notamment les logements AADL, a indiqué un communiqué du Conseil.

"Après avoir écouté l'exposé du ministre de l'Habitat, de l'Urbanisme et de la Ville sur l'état d'avancement des projets de réalisation des logements AADL et les propositions soumises pour le parachèvement de ce programme, le président de la République a instruit à l'effet d'accorder une importance accrue au parachèvement de tous les programmes et projets de réalisation de logements, toutes formules confondues, notamment les logements AADL, en consécration de l'engagement de l'Etat à garantir des logements aux citoyens, particulièrement à la classe moyenne", lit-on dans le communiqué.

M. Tebboune a également ordonné d'accélérer le lancement de la Banque de l'Habitat pour une m eilleure maitrise de la politique du logement. Cette Banque réunira toutes les instances de financement et ouvrira la voie aux privés pour participer à son capital, ajoute la source.

Par ailleurs, il a instruit à l'effet de durcir le contrôle et contrer toute tentative ou opérations de détournement des terres agricoles de leur vocation, notamment les terres boisées et irriguées. Le président de la République a en outre chargé le Gouvernement à l'effet d'élaborer un texte de loi relatif à la préservation des terres relevant du domaine de l'Etat et de régulariser tous les dossiers de propriété foncière en suspens.