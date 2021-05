Au total, 3.914 citoyens ont été vaccinés contre la Covid-19 dans la wilaya de Tébessa depuis le début de la campagne, début février 2021, a indiqué jeudi le directeur local de la santé (DSP), Said Belaid.

Dans une déclaration à l’APS, ce responsable a précisé que les citoyens ont reçu des doses de vaccin Sputnik V et Astra Zeneca, faisant remarquer qu'"aucun effet secondaire n’a été signalé".

Une affluence "remarquable" de citoyens pour s'inscrire sur la plateforme électronique et se faire vacciner a été enregistrée, a ajouté M. Belaid, soulignant que cela permet de déterminer les doses nécessaires à la wilaya pour vacciner les personnes âgées et les malades chroniques. Il a également souligné que des caravanes sont organisées pour sillonner les régions enclavées et les zones d'ombre pour se rapprocher des citoyens et les vacciner contre ce virus.

Un point de vaccination et de sensibilisation a été également créé au niveau de la "mosquée pôle Cheikh Larbi Tébessi" de Tébessa, pour vacciner les citoyens et les sensibiliser quant à la nécessité de respecter le protocole sanitaire. S'agissant de la situatio n épidémiologique, le DSP a révélé que celle-ci est "inquiétante" du fait du recensement des cas confirmés de contaminations par le coronavirus, de malades admis en réanimation et de décès, notamment depuis l’apparition de nouveaux variants et le non-respect des mesures préventives.

Le même responsable a fait savoir, dans ce contexte, que 85 cas confirmés de contaminations par les nouveaux variants ont été enregistrés depuis début avril, avec une moyenne de 4 à 5 cas par jour, soulignant que la propagation est principalement enregistrée au niveau de 10 communes notamment Tébessa, Ouenza, Boukhadra et Bir El-Ater.

S’agissant des cas critiques, le DSP a indiqué qu’ils sont pris en charge au niveau de l'hôpital de référence Bouguerra Boulaâres à Bekkaria, tandis que les consultations et les soins médicaux sont effectués au niveau des unités de dépistage de Chréa, Aouinet, Bir El-Ater et Ouenza.