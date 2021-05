Trois (3) personnes sont mortes et 190 autres ont été blessées dans des accidents de la circulation survenus ces dernières 24 heures à travers plusieurs wilayas du pays, indique lundi un communiqué de la Protection civile.

Par ailleurs, les unités de la Protection civile ont effectué plusieurs interventions suite aux intempéries survenues dans des wilayas de l'Est, à savoir Batna, M'Sila et Bordj Bou Arreridj, qui ont permis le sauvetage des personnes coincées, le repêchage des corps emportés par les crues, ainsi que des opérations d'épuisement des eaux infiltrées à travers des habitations et édifices publics, note la même source. A ce propos, le communiqué a précisé que deux (2) personnes sont mortes emportées par les crues dans la commune Amdoukal (Batna) et une autre sauvée, ajoutant que des opérations d'épuisement des eaux pluviales ont été effectuées à travers plusieurs points de la commune d'El-Mtarfa Souamaa (M'sila).

A Boussaâda, deux (2) personnes à bord d'un camion coincé par les eaux pluviales au lieu-dit la zone Mouidjéne, ont été sauvées, ajoute la même source qui fait état de l'e ffondrement d'un mur de clôture, sans faire de dégâts, dans la même commune.

Toujours à Boussaâda, les éléments de la Protection civile ont sauvé cinq (5) personnes à bord d'un camion bloqué par les eaux pluviales dans la zone Oued Zehani, et trois (3) autres dont le véhicule a été emporté par les eaux de Oued Doukhane, dans la commune de Ben Srour.

A Bordj Bou Arreridj, les unités de la Protection civile ont mené des opérations d'épuisement des eaux pluviales à travers plusieurs points dans les communes de Takalite et de Ras El-Oued.

Par ailleurs, dans le cadre de la lutte contre la propagation du coronavirus (Covid-19), les unités de la Protection civile ont effectué, durant la même période, 90 opérations de sensibilisation à travers 13 wilayas (93 communes), pour rappeler aux citoyens la nécessité de respecter le confinement et les règles de la distanciation physique, ainsi que 109 opérations de désinfection générale à travers 10 wilayas (34 communes), indique le communiqué, notant que pour ces deux opérations 350 agents de la Protection civile, 64 ambulances et 31 engins d'incendie ont été mobilisés.