Le wali d’El Tarf, Harfouche Benarar, a instruit mardi les responsables de différents secteurs chargés des préparatifs en cours à l'effet d'accélérer la cadence pour être prêts en prévision du prochain rendez-vous estival.

S'exprimant à l'occasion d'un conseil de wilaya consacré aux préparatifs liés, entre autres, à la prochaine saison estivale, les examens de fin d'année et à la campagne moissons-battage, le chef de l'exécutif local a mis l’accent sur l'importance d’accélérer le rythme d'avancement des actions en cours pour "assurer un été des plus hospitaliers dans cette wilaya frontalière au potentiel naturel et touristique indéniable".

Il est notamment question de pallier les insuffisances relevées dans le

bilan de la précédente saison estivale, en veillant à la concrétisation de la batterie de dispositions et d’instructions données pour fournir les meilleures conditions d'accueil aux touristes. Une moyenne de près de trois (3) millions d'estivants est habituellement enregistrée dans cette wilaya frontalière, a-t-on noté, déplorant toutefois des insuffisances en matière d’infrastructures d'accueil. L'accent a été mis également sur l'amélioration des prestations à travers les 15 plages ouvertes à la baignade, ainsi que le renforcement des opérations de contrôle, par les services compétents, de l'exploitation des plages concédées suivant des contrats de concession et le cahier des charges élaboré pour garantir le meilleur accueil aux visiteurs. Le wali a en outre souligné l'importance de rattraper les retards enregistrés et combler les carences relevées en matière d’insalubrité qui a atteint des seuils ''intolérables'', nécessitant le recours aux campagnes de nettoyage hebdomadaire, menées par les services de la direction locale de l'environnement.

Des directives pour renforcer l'aménagement des entrées des plages, ainsi que l’éclairage public et l’alimentation en eau potable ont été données aux présidents des assemblées populaires communales et directeurs concernés. Plusieurs autres dossiers liés à la campagne de lutte contre les incendies de forêts, aux évènements du 8 mai 1945 et à la situation sanitaire dans la wilaya d'El Tarf ont été, par ailleurs, passés en revue.