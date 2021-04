Au total 40 camions libanais chargés de fruits et légumes sont bloqués dans le porte de Jeddah suite à l'interdiction par l'Arabie saoudite de toute importation agricole en provenance du Liban, a rapporté le site Internet d'information local Elnashra.

Les agriculteurs risquent des pertes de 2 millions de dollars si ces produits ne parviennent pas à leur destination mais sont détruits, a fait savoir Ibrahim Tarshishi, directeur de l'association des agriculteurs de la région libanaise de la Bekaa. L'Arabie saoudite a annoncé le 23 avril une interdiction d'entrée de fruits et légumes libanais après que les douanes saoudiennes ont déjoué une tentative de faire passer en contrebande des pilules du narcotique Captagon dans le port libanais de Jeddah.

En réaction à ces développements, des hauts responsables libanais ont appelé l'Arabie saoudite à reconsidérer sa décision dans le contexte des difficultés économiques graves que connaît actuellement le Liban, tout en promettant de sévir contre les réseaux de contrebande.

Par ailleurs, l'ambassadeur saoud ien au Liban, Walid Bukhari, a annoncé mardi que l'Arabie saoudite avait saisi 57.184.900 pilules de drogue acheminée en contrebande dans le royaume depuis le Liban entre le début 2020 et avril 2021.

Dans un message publié sur Twitter, M. aBukhari a indiqué que ces drogues étaient acheminées au milieu de cargaisons de grenades, de raisin, de pommes et de pommes de terre.