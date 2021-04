La direction palestinienne "tiendra une réunion jeudi pour déterminer le sort des élections et parvenir à une position unifiée", a dit le porte-parole de la présidence palestinienne, Nabil Abu Rudeineh.

M. Rudeineh a réitéré la détermination de la direction palestinienne, en particulier du président Mahmoud Abbas, que les élections n'auront pas lieu sans Al Qods-Est.

Dans le même temps, le ministre palestinien des Affaires civiles, Hussein al-Sheikh, a indiqué qu'Israël les avait officiellement informés que sa position sur les élections à Al Qods-Est "restait négative." En janvier, M. Abbas a annoncé que les élections générales de 2021 comprendraient les élections législatives le 22 mai, l'élection présidentielle le 31 juillet et les élections du Conseil national palestinien, le plus haut organe de décision de l'Organisation de libération de la Palestine, le 31 août.

Les dirigeants pales tiniens insistent pour que les élections générales se tiennent à Al Qods-Est occupé, comme lors des deux précédentes élections législatives tenues en 1996 et 2006, et de l'élection présidentielle de 2005. Mais jusqu'à présent, Israël n'a pas donné son accord à la demande de la Palestine de les organiser à Al Qods-Est.