Le président de la Commission nationale de lutte contre les armes légères et de petit calibre (ComNat-ALPC) en Côte d'Ivoire, Djokouéhi Léon, a exprimé mardi à Abidjan l'engagement de la Côte d'Ivoire à freiner la prolifération des armes légères afin de lutter "efficacement" contre le terrorisme.

Selon le président de la ComNat-ALPC qui intervenait ce mardi lors d'une rencontre entre des experts sous-régionaux et les autorités sécuritaires, "les crimes organisés, les bandes armées, les terroristes qui livrent une guerre asymétrique aux Etats de la sous-région ouest-africaine, opèrent avec les armes légères acquises illicitement du fait du non respect des normes et standards régissant la gestion des stocks d'armes et munitions".

"Réussir à mettre ces armes sous contrôle total serait résoudre le problème de sécurité physique à 80%", a-t-il estimé.

Pour le représentant de la Commission de la Communauté économique des Etats de l'Afrique de l'Ouest (CEDEAO), Joseph Ahoba, malgré des progrès enregistrés dans la lutte contre la prolifération des armes légères ces d ernières années, ils doivent être consolidés pour éviter une recrudescence de ce fléau.

"La CEDEAO prévoit la destruction régulière des armes obsolètes dans la zone, car si un pays parvient à contrôler ses armes et son voisin n'y parvient pas, les efforts seront vains", a noté M. Ahoba.

De son côté, le représentant du ministre ivoirien de la Sécurité, Francis Ouattara, a relevé que la Côte d'Ivoire a fait de la destruction de ce type d'armes une réalité depuis 2012 après qu'elle ait mesuré la dangerosité des armes légères et de petit calibre lorsque celles-ci sont hors de contrôle.

"Laisser les armes dans la nature, c'est accroître la capacité opérationnelle des criminels", a conclu M. Ouattara.