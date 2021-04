Le président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, a mis fin, mardi, aux fonctions du ministre de la Poste et des Télécommunications, Brahim Boumzar, indique un communiqué des services du Premier ministre.

"Le président de la République, Monsieur Abdelmadjid Tebboune, a mis fin, à compter de ce jour, aux fonctions de Monsieur Brahim Boumzar, ministre de la Poste et des Télécommunications", précise le communiqué. "Comme il a chargé Monsieur Sid-Ahmed Ferroukhi, ministre de la Pêche et des Productions halieutiques d'assurer l'intérim du ministre de la Poste et des Télécommunications", ajoute la même source.