Ces vidéos, d'une durée de 4 à 6 minutes, seront mises en ligne deux fois par mois sur les canaux de Konbini, indiquent les deux groupes dans un communiqué conjoint.

Le média français, très consulté par les 15-34 ans, entend utiliser ce nouveau format "sur le long terme pour sensibiliser sa communauté".

Dans chaque vidéo, "un expert s'exprimant face caméra contextualisera, expliquera et démystifiera une théorie du complot alimentée par une fausse information, avec humour et pédagogie", est-il détaillé.

Le premier numéro de "Coïncidence ? Oui.", déjà disponible sur le site de Konbini, s'intéresse à la "grande réinitialisation" (ou great reset en anglais), un mouvement qui estime que "les élites internationales ont planifié la pandémie de coronavirus pour instaurer un nouvel ordre mondial".

"Ce partenariat stratégique s'inscrit dans une ligne éditoriale toujours plus engagée pour apporter des réponses concrètes à la jeune génération que nous représentons", affirme David Creuzot, cofondateur et président de Konbini, cité dans le communiqué.

"Facebook soutient financièrement le lancement de ce programme, qui a vocation à terme à être pleinement intégré à la programmation de Konbini.

Facebook France réfléchit à répéter ce genre d'initiatives avec d'autres partenaires", a déclaré Mathieu Fritsch, responsable des partenariats stratégiques avec les médias français chez Facebook en France.

En 2020, le mastodonte des réseaux sociaux s'était déjà associé en France à l'Agence France-Presse, "son premier partenaire fact-checker dans le monde, pour développer une campagne vidéo de pédagogie auprès du public autour des fausses informations sur le Covid-19", visionnée par plus de 9 millions de personnes.