Le ministre de la Communication, porte-parole du gouvernement, Ammar Belhimer, a procédé, lundi à Alger, à l'installation de la nouvelle directrice générale de l'Etablissement public de la télédiffusion d'Algérie (TDA), Boumeridja Fadhila, en remplacement de Boudjemadi Saïd.

La cérémonie d'installation s'est déroulée au siège du ministère de la Communication. M. Belhimer a indiqué, lors de cette installation, que la promotion des femmes sur une base paritaire était un principe et une condition du progrès social dans tout pays, relevant qu'aucun pays n'avance s'il n'y a pas de parité homme-femme.

Il a assuré que la feuille de route du ministère était "claire", celle d'assurer une double transition, le rapatriement technique et technologique, qui passe par la réhabilitation de TDA dans certaines fonctions fondamentales, notamment d'être l'interface entre les chaines privées et les fournisseurs de service radiotélévision étrangers.

L'amendement du statut de TDA, a poursuivi le ministre, permet à toutes les chaines privées d'opérer en toute légalité, en passant par les canaux financiers nationaux, en bancaris ant la totalité des opérations, loin du marché informel.

"C'est le rapatriement technique et technologique qui impose le TDA comme interface inévitable. On poursuit dans ce sens, avec une autre mission, qui est urgente, à savoir la possession d'un transpondeur qui permet justement de réaliser cette transition, le rapatriement technique sur Eutelsat", a-t-il expliqué, signalant que cela devient une "urgence" et qu'il "faut que ça se soit conclu d'ici la fin de la semaine". M. Belhimer a fait savoir que le deuxième chantier était le rapatriement juridique de ces chaines privées, avec l'amendement de la loi 2014 (audiovisuelle)".

"On va installer cette après-midi, un comité au niveau du ministère conjointement avec l'ARAV, qui associera, dans une deuxième phase, tous les experts en la matière, pour adapter et mettre à jour la loi de 2014 sur l'audiovisuel. Nous avons deux chantiers urgents à terminer, à mon avis, avant la fin de l'été", a-t-il affirmé.