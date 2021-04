Le commandant régional de la défense aérienne à la deuxième Région militaire, le général major Cheribet Derouiche Mustapha a procédé à l’ouverture de cette manifestation médiatique, au nom du commandant des Forces de défense aérienne du territoire et du commandant de la deuxième Région militaire, en présence d’officiers supérieurs de l’Armée nationale populaire et d'autorités locales de la wilaya d’El-Bayadh.

Dans son allocution d’ouverture, le général major Cheribet Derouiche a souligné que cette manifestation d'information, organisée par le commandement des Forces de défense aérienne du territoire, entre dans le cadre du plan de communication général de l’Armée nationale populaire (ANP) de l’année 2021 et la stratégie de communication du Haut commandement de l’ANP visant à renforcer les passerelles de communication entre le citoyen et l’institution militaire. Le général major Cheribt a ajouté que cette manifestation est une occasion pour les citoyens de la wilaya d’El-Bayadh de voir de plus près les différentes missions et composantes des forces aériennes de défense du territoire, au niveau de stands spécialement mis en place pour cette manifestation, ainsi que le rôle de cette arme dans le système de défense nationale, en plus de mieux connaître ces différents établissements de formation et les offres aux jeunes désirant les rejoindre.

L’ouverture de cette manifestation, qui s’étale jusqu’au 28 avril en cours, a vu l’organisation de plusieurs activités de communication au

profit du public pour faire connaître cette arme, notamment les différentes ailes exposant les spécificités de la défense aérienne du territoire et ses différentes missions, ainsi que l’organisation et la formation.

L’exposition comprend également des stands réservés au service de communication, au service de recrutement et à l’unité de maintenance et de renouvellement, à la recherche et au développement et à l’Ecole supérieure de défense aérienne du territoire et une autre sur l’école des cadres de la défense aérienne du territoire, en plus du domaine de soutien technique, des moyens de transmission et une aile consacrée à l’artillerie anti-aérienne, à la recherche, au sauvetage et autres. Un documentaire a été, en outre, projeté, mettant en exerg ue les missions des forces de défense aérienne du territoire.