Le secteur de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique à Alger sera renforcé par la création d'écoles nationales supérieures et d'instituts spécialisés répondant aux exigences des métiers de demain, a affirmé lundi le ministre du secteur, Abdelbaki Benziane.

Dans une allocution prononcée à l'occasion de la célébration du 47e anniversaire de la création de l'USTHB et l'inauguration de nombre de structures universitaires dans la capitale, le ministre a fait savoir que la wilaya d'Alger accueillera "deux nouvelles écoles nationales au niveau du pôle technologique de Sidi Abdellah ainsi que d'autres écoles, instituts spécialisés et établissements de recherche et économiques, l'objectif étant de mettre en place un pôle scientifique et technologique d'excellence".

Ces infrastructures universitaires "devront assurer des formations répondant aux exigences des métiers de demain à l'ère du numérique et de l'innovation technologique", a ajouté le ministre, relevant qu'il s'agit de réaliser un développement économique au diapason des évolutions technologiques et la réalisation du développement durable.

A cette occasion, M. Benziane a soutenu que l'inauguration d'un groupe de laboratoires de recherche au niveau de l'Ecole nationale Polytechnique (ENP) d'El Harrach, composé de 12 laboratoires de recherche, une (1) plateforme technologique d'analyses physico-chimiques qui comprend 6 unités de recherche et une (1) maison des sciences à l'université Houari Boumediene des sciences et technologies, s'inscrit dans le cadre du "renforcement des capacités pédagogiques et de recherche de la wilaya d'Alger".

Et de rappeler, par là même, que la wilaya d'Alger comptait 19 établissements universitaires, 12 écoles supérieures et (2) Ecoles normales supérieures (ENS) accueillant 152.364 étudiants dans toutes les spécialités confondues encadrés par 9.453 professeurs de différents grades.

Dans le souci de raccorder l'université à son environnement social et économique, le ministre a appelé les responsables des établissements éducatifs et de recherche de la wilaya d'Alger à "la conclusion de conventions avec les entreprises économiques et sociales publiques et privées en vue de la concrétisation de la coopération avec le partenaire économique nationale public et privé sous forme de véritables projets concrets, en sus d'oeuvrer à la promotion de la créativité".

A cette occasion, M. Benziane a donné des instructions à la famille universitaire de la wilaya d'Alger portant sur l'impératif d'"encourager la création de pôles d'excellence dans les écoles nationales supérieures ou de proposer l'ouverture de spécialités accessibles à travers une inscription nationale si les conditions nécessaires sont réunies, notamment l'encadrement et les laboratoires pédagogiques, et ce, compte tenu de l'intérêt accordé par le président de la République, Abdelmadjid Tebboune à ce sujet".

Le premier responsable du secteur a insisté sur l'impératif de "poursuivre les efforts pour améliorer les prestations universitaires et effectuer des visites d'inspection et de contrôle sur terrain au niveau des structures de services en veillant à garantir des services de qualité aux étudiants notamment durant le mois de ramadhan, en sus d'oeuvrer au respect des normes sanitaires lors de la préparation des repas et d'écouter et dialoguer avec les partenaires sociaux".

Il convient de noter que la visite sur terrain du ministre, qui était accompagné du wali d'Alger, Youcef Chorfa et des responsables locaux, sera clôturée par l'organisation d'une rencontre avec la famille universitaire.