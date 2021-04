La fidélité à nos glorieux aïeux implique impérativement la fidélité aux martyrs s’étant sacrifiés pour le pays ainsi qu’aux oulémas ayant préservé son identité, a affirmé lundi à Aïn Defla, le Conseiller du président de la République chargé des associations religieuses, Aissa Belakhdar.

« Nous ne pouvons prétendre faire preuve de fidélité à nos glorieux aïeux que si nous nous montrons fidèles aux martyrs qui se sont sacrifiés pour le pays ainsi qu’aux oulémas s’étant investi dans le combat visant la préservation de son identité lors de la présence coloniale », a précisé M.Belakhdar au cours d’un iftar ayant réuni les les cheikhs des zaouïas et les responsables des associations religieuses de la wilaya.

S’étalant longuement sur les tentatives de christianisation menées par les religieux français durant la colonisation, il a mis en exergue le travail colossal accompli par cheikh Bencherki dans les régions de Aïn Defla et Chlef, lequel a expliqué à la population l’importance de l’attachement à sa religion et aux valeurs qu’elle véhicule.

Il a saisi l’opportunité de cette renc ontre pour exhorter les représentants d’associations religieuses, des zaouïas et les imams à investir dans l’homme pour contribuer à consolider le patriotisme en cette conjoncture particulièrement sensible.

« En cette conjoncture partiulièrement sensible, l’intérêt suprême du pays doit être mis au-dessus de toute autre considération, et il appartient à tout un chacun de se donner à fond pour que cet objectif ne constitue pas une simple vue de l’esprit », a-t-il souligné. Pour lui, l’intérêt accordé par le président de la République aux zaouias n’est pas fortuit compte tenu du fait qu’elles jouent un rôle de premier plan dans la préservation de la mémoire nationale, mettant en exergue l’apport des associations religieuses dans le renforcement de l’unité nationale et de la cohésion sociale.

A la fin de la cérémonie, des responsables de zaouias ainsi que des représentants des associations religieuses ont été honorés dans une ambiance empreinte de recueillement.