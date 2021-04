Le chargé de mission à la Présidence de la République, Brahim Merad a affirmé, lundi à Batna, que "tous les besoins et les lacunes recensés dans les zones d'ombre seront pris en charge tôt ou tard".

Supervisant la mise en service du réseau d'approvisonnement en eau potable au profit de la région de Draa Tekar et le centre de la commune de Guigba, M. Merad a déclaré devant les citoyens que "les régions recensées et enregistrées en tant que zones d'ombre seront financées pour concrétiser les opérations de prise en charge des besoins des citoyens".

"Nous sommes chargés par le président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune de suivre et promouvoir les zones d'ombre et prendre en charge les doléances des citoyens", a-t-il dit.

En réponse aux préoccupations des citoyens, M. Merad a indiqué que "Batna est la 50ème wilaya que nous visitons dans le pays et nous voulons à travers ces visites rassurer les citoyens que tous leurs besoins dans le cadre des zones d'ombre seront réalisés dans leurs moindres détails".

Dans la commune de Rahbat où il a supervisé la mise en service du réseau de raccordement au gaz naturel au profit de 600 familles, le chargé de mission à la présidence de la République a affirmé que "le président de la République veut que chaque citoyen là où il se trouve dans les régions rurales, a le droit de vivre dignement avec les structures nécessaires et ce à travers l'égalité des chances entre ces zones et les grandes villes".

"Un grand effort a été consenti au profit du citoyen dans les villages et les campagnes dans plusieurs domaines à la faveur de la politique intelligente et sage du président de la République à travers laquelle nous voulons faire de ces larges espaces un endroit productif".

A la commune de Ras El Aioun, M. Merad a donné le coup d'envoi de l'opération d'exploitation de 5 bus de transport scolaire.

Au programme du premier jour de la visite de 4 jours du chargé de mission à la présidence de la République à la wilaya de Batna, la mise en service de plusieurs projets de développement et d'autres inspections dans divers domaines tels que l'énergie et les ressources hydriques dans les daïra de Ras El Aioun, Ngaous, Merouana et Ain Djasser.